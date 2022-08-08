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الاثنين 8 آب 2022 ساعة 21:55

تجمع العلماء: معركة غزة أثبتت أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدو الصهيوني

تجمع العلماء: معركة غزة أثبتت أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدو الصهيوني
واستنكر التجمع في بيان اليوم الاثنين ، العدوان الصهيوني على فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي معتبرا أن التواطؤ العربي مع العدو الصهيوني في المعركة الاخيرة كانت واضحا من خلال الصمت المشبوه وعدم ممارسة اي دور في وقف العدوان بل ممارسة الضغط على المقاومة لمنعها من الرد.

كذلك استنكر الصمت الدولي المشبوه والمشارك للعدو الصهيوني بالعدوان وعدم مبادرة المؤسسات الدولية ذات الطابع الانساني، الى القيام بدورها في حماية المدنيين خاصة الاطفال الذين ارتفع عدد كبير منهم شهداء ولم تقم هذه المؤسسات على الاقل بإدانة العدو الصهيوني على جرائمه بحق الانسانية.

وإذ بارك التجمع لحركة الجهاد الاسلامي على النصر الذي حققته في هذه المعركة وعلى الشهداء الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الجهادي"، حيا "الشعب الفلسطيني على صموده الرائع، داعيا المؤسسات الانسانية ودول محور المقاومة لتوفير الدعم اللازم لاعادة بناء ما هدمه العدوان.
رقم : 1008224
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