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الثلاثاء 9 آب 2022 ساعة 09:11

المالكي يرفض حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد

المالكي يرفض حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد
وقال المالكي إن أي إرادة لا تفرض على العراق سوى إرادة كامل الشعب، وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب.

وأكد المالكي ألاّ حلَّ للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلاّ بعودة مجلس النواب الى الانعقاد لمناقشة هذه المطالب واتخاذ القرار بشأنها.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد اكد الجمعة في بيان له نشرع عبر "تويتر"، أن إجراء أي انتخابات مبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والاجماع الوطني قائلا في بيانه: "نجدد التأكيد على أن الالتزام بالاليات الدستورية والقانونية هو الخيار الوحيد الذي يجنب العراق الازمات المتلاحقة التي الحقت اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي وعرضت السلم الاهلي الى مخاطر جدية".

وأضاف أن "اجراء اي انتخابات مبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والاجماع الوطني وبما يعزز الوحدة الوطني ويمنع تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة التي شهدت عملية تلاعب غير مسبوق وما نزال نعاني من تداعياتها واثارها السلبية التي احدثت شرخا خطيرا في النسيج الاجتماعي".
مصدر : وكالات
رقم : 1008278
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