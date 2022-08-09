الخطوط التونسية تلغي 3 رحلات الى باماكو بسبب شح الوقود

وأشارت شركة الخطوط التونسية الى انها تبذل قصارى جهدها لإيجاد الحلول المناسبة والحد من الازعاج الخارج عن ارادتها وأنها ستقوم بإصدار بيان صحفي بمجرد استئناف الرحلات.