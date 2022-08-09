5 ملايين زائر شاركوا بإحياء عشرة محرم الأولى في النجف الاشرف

وقال المحافظ ماجد الوائلي إن "الخطة الامنية والخدمية الخاصة بذكرى عاشوراء تسير بانسيابية عالية"، مبيناً أن "الحركة المرورية في المحافظة لم تشهد قطعا للشوارع".



وأضاف، أن "اعدادا كبيرة من المعزين توافدت الى المحافظة خلال هذه الايام لاحياء مراسيم الزيارة"، مشيرا إلى أن "عدد الزائرين منذ بداية محرم الحرام والى الآن بلغ اكثر من خمسة ملايين زائر قد دخلوا الى المدينة القديمة".



ولفت إلى أن "59 مفرزة طبية موزعة على المدينة القديمة والاقضية والنواحي، كما وفرت المستشفيات الحكومية مراكز خاصة داخل المدينة القديمة تمثلت بمستشفيات الصدر التعليمي والزهراء التعليمي والحكيم التعليمي ومستشفى النجف الاشرف الالماني لتقديم كافة الخدمات التمريضية والعلاجية للمعزين داخل المدينة القديمة وكذلك وفرت مديرية الصحة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الخطرة الى المستشفيات المختصة".