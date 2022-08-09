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الثلاثاء 9 آب 2022 ساعة 12:03

رئيسي: دور الاعلام اليوم أكثر اهمية مما مضى في مواجهة الأكاذيب

رئيسي: دور الاعلام اليوم أكثر اهمية مما مضى في مواجهة الأكاذيب
وثمن آية الله رئيسي ،اليوم الثلاثاء في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للصحفي والمراسل في إيران ( 8 أغسطس)، جهود حراس الحقيقة والمجاهدين في طريق التنوير والتوعية، مؤكدا إن تزامن يوم الصحفي هذا العام مع ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء (10 من شهر محرم) هو تأكيد إضافي على أهمية تنوير وتوعية المجتمع من قبل أصحاب الإعلام والصحافة.

وقال رئيس الجمهورية: ان يوم الصحفي يوفر فرصة كبيرة لتقدير جهود الصحفيين الذين لا يكلون في ساحة التنوير والإعلام ودعم الحقيقة، مضيفا: في الوقت الذي دخل فيه أعداء الثورة الإسلامية في معركة جادة ومستمرة ضد الحقيقة بتشويهها والتحيز في نقلها، أصبح دور الإعلام أكثر أهمية في مواجهة موجة التخريب والكذب والخداع.

وأكد آية الله رئيسي أن للصحفيين والإعلاميين الذين يتحملون المسؤولية ويطبقون العدالة في عملهم دور كبير في تطوير وتنمية إيران الإسلامية وتحقيق أهداف والمثل السامية للثورة الإسلامية والإمام الخميني الراحل(رضي الله عنه) وقائد الثورة الإسلامية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن ينجح الصحفيون الأعزاء في إيصال رسالة الحق إلى العالم، كما حملت السيدة زينب (عليها السلام) رسالة واقعة عاشوراء إلى العالم.
رقم : 1008301
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