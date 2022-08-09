اعتقالات ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال للضفة والقدس

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس والأسير المحرر غانم سوالمة عقب مداهمة منزله في عسكر البلد شرق نابلس.



وسوالمة (55 عاما) أسير سابق اعتقل أكثر من 12 مرة، أمضى خلالها ما مجموعه 18 عاما، كما أبعد إلى قطاع غزة عام 2004 ولمدة عامين.



وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال، بينها إصابات خطيرة، خلال مواجهات واشتباكات عنيفة مستمرة في مدينة نابلس.



واعتقلت قوات الاحتلال المهندس عبد الرحمن عودة عقب اقتحام منزله في منطقة عزبة الجراد بطولكرم.



واقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت المواطن محمد أمجد زعول بعد مداهمة منزله في القرية.



كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، قرية برقة شرق المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، وقنابل الصوت، صوب منازل المواطنين.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد الفاخوري وقيس عرار من بلدة العيسوية.



ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يوليو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2037) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (8) مواطنين بينهم سيدة.



وحسب التقرير، بلغ عدد المواطنين بمن فيهم النساء والأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال (377) مواطناً.