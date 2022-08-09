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الثلاثاء 9 آب 2022 ساعة 12:37

السيد صفي الدين: سندافع بكل ما أعطانا الله من قوة عن المستضعفين في لبنان وفلسطين

السيد صفي الدين: سندافع بكل ما أعطانا الله من قوة عن المستضعفين في لبنان وفلسطين
وفي المسيرة العاشورائية التي نظمها حزب الله في منطقة صور جنوبي لبنان ، أكد السيد صفي الدين ستبقى المقاومة المدافعة عن لبنان العزيز وعن ثرواته وعن حقوقه وسنبقى السياج الحقيقي للسيادة والاستقلال، وستشهد صور الإمام شرف الدين وسيشهد البحر وستشهد الأجواء أن هذا البحر لنا وهذه الأجواء لنا وهذه الثروات لنا وسنثبت ذلك.

كما أكد أن حزب الله سيبقى المقاومة الداعمة والدائمة بوقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأبطالها وشعبها في الـ 48 والضفة والقدس، مضيفًا نقول لأهلنا الأحبة نحن معكم ونحن معكم أيها الأبطال في الجهاد الإسلامي.

وتابع قائلًا ستبقى قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدوة وجاهزين لأي تلاقي من أجل أن نبني وطنا حقيقيا، لا سيادة مزيفة بل سيادة حقيقة ندفع من أجلها الدم.

وختم قائلًا سنبقى معك يا حسين وسنردد في كل ساح لن نتركك يا حسين.. من جبل عامل من أرض الإباء، سنجدد العهد مع الامام الحسين (عليه السلام) أننا سنبقى المقاومة وسنردد دوما هيهات هيهات منا الذلة.
رقم : 1008309
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