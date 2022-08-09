مدفيديف يصف زيلينسكي ‘‘مهرج‘‘ بأفكار هتلر

جاء ذلك في منشور له بقناته الخاصة على "تلغرام"، حيث كتب مدفيديف: "اقترح المهرج الأوكراني الرئيسي (زيلينسكي) إلقاء المسؤولية على جميع سكان روسيا. كانت المرة الأخيرة التي حاول فيها أحدهم تطبيق مثل هذه الأفكار تجاه شعب بأكمله هي في حالة أدولف هتلر. هل لا زالت لديكم أي شكوك بشأن طبيعة السلطة الأوكرانية؟".



يأتي ذلك ردا على كلمات زيلينسكي بشأن مسؤولية جميع سكان روسيا عن حكومتهم، ودعوته لجميع الدول الغربية حظر دخول جميع المواطنين الروس إلى أراضيها لمدة عام، حيث يعتقد الرئيس الأوكراني أنه من الممكن "محاسبة جميع سكان روسيا" من خلال عزلهم.