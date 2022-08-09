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الثلاثاء 9 آب 2022 ساعة 14:47

إيران.. ‘‘خيَام‘‘ في وضع مناسب والاشارات المستلمة مُرضية

إيران.. ‘‘خيَام‘‘ في وضع مناسب والاشارات المستلمة مُرضية
وأضاف علي رضا نعيمي أن القمر خيَام سيمر على أجواء إيران أربع مرات خلال اليوم وتحديدا في الساعة العاشرة والثانية عشرة في الليل والنهار، وفي هذه الأوقات يتم التعاطي معه من قبل المحطات الأرضية الموجودة في البلاد.

وأوضح أن المحطات الأرضية ستدرس المعلومات المرسلة من القمر لتقييم ما إذا كان يعمل بالوضع المطلوب، كما ستقوم هذه المحطات بإصدار الأوامر للقمر طبقا للبرامج الموضوعة لهذا الغرض.

وأشار نعيمي إلى أنه: من السابق لأوانه القول إن قمر خيام دخل مرحلة العمل، ونحن بحاجة إلى أربعة أشهر للحصول على هذا الأمر، ونشر الصور التي أرسلها القمر ليشاهدها المواطنون.

وتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" اليوم الثلاثاء بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان .

وجاء إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران، 06:52 بتوقيت غرينتش.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، على حسابه في إنستاغرام، بأنه سيتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" صباح اليوم الثلاثاء ونشر شريط فيديو من داخل قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان .
رقم : 1008323
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