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الثلاثاء 9 آب 2022 ساعة 15:50

بيان ائتلاف 14 فبراير البحريني يدين العدوان الصهيوني على غزة

بيان ائتلاف 14 فبراير البحريني يدين العدوان الصهيوني على غزة
هذا هو نص البيان:

تحت صمت عربي وغربي رهيب، قامت قوات الاحتلال الصهيوني في الخامس من آب 2022 باغتيال القائد الفلسطيني الكبير الشيخ تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

في حين أكدت وزارة الصحة استشهاد مجموعة من المواطنين المدنيين جراء استهداف الاحتلال للمناطق السكنية بينهم طفلة بعمر خمس سنوات.

ليتجدد بذلك العدوان الصهيوني ببشاعة ووحشية على سكان قطاع غزة المحاصر، وليوقع ما نراه من قتل وتدمير ومجازر مروعة.

وعليه، إننا كمنظمات شبابية وطلابية عربية وإسلامية ندعو شعوب أمتنا عامة، والشباب بشكلٍ خاص لمساندة إخوانهم وأهلهم في غزة العزة الصامدة الصابرة بكل الأساليب الممكنة، وأقلها كلمة حقٍ وأنشطة ميدانية داعمة للمقاومة ورافضة للاحتلال.

كما نؤكد اعتزازنا بما تقوم به أذرع المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس من دك للمستوطنات، والمدن المحتلة، حيث بات لفلسطين مقاومة تذود عن أهلها وتكسر عنجهية المحتل وتمرغ أنف قادته بالتراب.

في الختام، نوجه رسالة الى أهلنا في فلسطين لنقول، أننا معكم، كشباب وطلاب عرب ومسلمين، وسنبقى على عهد التمسك بفلسطين كقضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، وسنبقى شوكةً في حلق المطبعين والمستسلمين.

6/ 8/ 2022

– رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين في لبنان، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

– التعبئة التربوية في حزب الله.

– المكتب الشبابي في حركة التوحيد الإسلامي.

– هيئة دعم المقاومة، السودان.

– منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية – القيادة العامة.

– إتحاد الشباب الوطني في المؤتمر الشعبي، لبنان.

– عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي.

– الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

– قطاع الشباب في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

– الحزب العربي الديمقراطي الناصري، مصر.

– الاتحاد الوطني لطلبة سوريا.

– الشباب القومي العربي في الجزائر.

– الحشد الإعلامي، العراق.

– تجمع أبناء المهندس، العراق.

– جبهة العمل الطلابي التقدمية، فلسطين المحتلة.

– ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، البحرين

– قطاع الشباب والطلبة في الحزب الديمقراطي اللبناني (منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني).

– مكتب الشباب والطلاب المركزي في الحزب العربي الديمقراطي، لبنان.

– مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل، لبنان.
مصدر : وكالات
رقم : 1008326
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