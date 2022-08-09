استشهاد مواطن سوري بقصف تركي على محيط تل تمر والقامشلي بريف الحسكة

... ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال التركي قصفت المباني السكنية في حيي المحمقية والحزام الغربي في مدينة القامشلي ما أدى إلى سقوط أضرار مادية في بعض المنازل والبنى التحتية".



وذكرت مصادر محلية في وقت سابق أن "قوات الاحتلال التركي قصفت صباح اليوم بالمدفعية قرية السلماسة في ناحية تل تمر ما أدى إلى استشهاد مواطن وهو مهجر من قرية السيباطية التي يحتلها إرهابيون مدعومون من الاحتلال التركي".



وتواصل القوات التركية والمجموعات المسلحة التي تدعمها قصفها للقرى والبلدات في الريف الشمالي والشمالي الغربي ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

