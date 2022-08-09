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الثلاثاء 9 آب 2022 ساعة 19:24

الصحة الإيرانية: 2343 إصابة و49 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 2343 إصابة و49 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الإثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 446 ألفا و144 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 695 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت: إن 1499 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و121 ألفا و87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 49 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 142 ألفا و 564 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و823 ألفا و 982 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 195 ألفا و 64 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 312 ألفا و 477 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 331 ألفا و 523 جرعة.

وتم لغاية الآن إجراء 53 مليونا و 418 آلفا و446 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".
رقم : 1008343
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