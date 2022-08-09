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الثلاثاء 9 آب 2022 ساعة 19:26
الخليل.. مواجهات مع الاحتلال وإصابة مواطن بجروح حرجة
وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن 6 إصابات برصاص الاحتلال وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، وهناك "إصابة حرجة للغاية بالرصاص الحي في الصدر وصلت مستشفى الخليل الحكومي".
مصدر :
وكالات
رقم :
1008344
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