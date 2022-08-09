الخليل.. مواجهات مع الاحتلال وإصابة مواطن بجروح حرجة

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، عصر اليوم الثلاثاء، إصابة مواطن بجراح حرجة للغاية في المواجهات الدائرة في باب الزاوية وسط الخليل.