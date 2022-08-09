مقتل 4 جنود بهجوم انتحاري شمال غربي باكستان

وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم،" مقتل أربعة من جنوده في هجوم انتحاري استهدف رتلاً للجيش شمال غربي البلاد، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن زمان وقوع الهجوم."



وأفاد مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني بأن "مهاجماً انتحارياً استهدف رتلاً للجيش الباكستاني في منطقة مير علي بمقاطعة شمال وزيرستان القبلية ما أدى إلى مقتل أربعة من عناصر الجيش".



وأكد البيان أن "قوات الجيش لن تدخر جهداً في قمع مظاهر التسلح والإرهاب في المنطقة القبلية وجميع مناطق البلاد".



وكان الهجوم الانتحاري المماثل قد استهدف رتلاً للجيش في منطقة كواس بمقاطعة شمال وزيرستان ذاتها في الرابع من شهر يوليو/تموز الماضي، ما أسفر عن إصابة عشرة جنود.