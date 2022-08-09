روسيا ترسل طائرات قتالية ومروحيات إلى مالي

وتلقت مالي مقاتلات "إيل-39" و"سو-25"، وطائرات هليكوبتر قتالية "مي-24 بي" و"مي-8"، بالإضافة لطائرة نقل "كاسا-سي-295" وفق ما أفادت به وكالة "سبوتنيك".



وأقيم الحفل، الذي ترأسه رئيس مالي للفترة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، في الجناح الرئاسي للمطار الدولي في العاصمة باماكو.



وشكر وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا خلال خطابه روسيا، للشراكة ذات المنفعة المتبادلة.



يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في مايو/ آيار الماضي، أن" روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب".



وأعلن مصدر في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي العام الماضي أن "روسيا أرسلت إلى مالي 4 مروحيات قتالية، وهي مروحيتان من طراز "مي-171 شا" ومروحيتان من طراز "مي-17 في 5" وذلك في إطار العقد بين الطرفين".



يشار إلى أن الحكومة في مالي اقترحت فترة انتقالية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، تبدأ في الأول يناير/كانون الثاني 2022.