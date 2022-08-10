قائد عسكري إيراني: التعاون مع المجموعة الدفاعية سيفضي الى تطوير الصناعات

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد طيار عزيز نصير زادة نائب رئيس أركان القوات المسلحة خلال حضوره معرض اليوم الاربعاء "قدرات وزارة الدفاع في الإنتاج والاقتصاد المعرفي" حيث تعرف على مختلف اجنحته.



وقال العميد طيار نصير زادة خلال هذه الزيارة: إن هذه المنتجات والإنجازات المعروضة تظهر البنية الدفاعية للبلاد في ظل ظروف الحظر.



وأضاف: هذا المعرض لا يعد منافسًا لقطاعات أخرى من البلاد ، بل يمكن أن يضيف إلى قدرات البلاد في مختلف القطاعات ، كما يمكن للصناعات الأخرى الاستفادة منه وفقًا لاحتياجاتها.



وشدد نائب رئيس أركان القوات المسلحة على ان المزيد من تفاعل وتعاون القطاع الصناعي مع المجموعة الدفاعية سيساعد بالتأكيد على تطوير الصناعات في البلاد.