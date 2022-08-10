تحطم مروحية خفيفة واصابة الطيار ومساعده جنوب إيران

وأفادت مصادر صحفية من مرودشت بان هذه المروحية التدريبية التي اقلعت من مدينة زرقان نحو درودزن تحطمت في الطريق بسبب عطل فني.



وفي هذا الصدد قال مدير الطوارئ في مدينة مرودشت ان نقل هذه المروحية جار في الوقت الحاضر من قبل فرق الاغاثة التابعة لجمعية الهلال الاحمر.



واضاف: ان قائد المروحية ومساعده اصيبا في الحادث وتم نقلهما الى مستشفى "الشهيد رجائي".



وقال مدير الطوارئ في مدينة مرودشت: ان هذه المروحية التي كانت تدريبية خفيفة سقطت في منطقة مرودشت حوالي الساعة 8.30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (نحو الساعة الخامسة فجرا بتوقيت غرينتش).