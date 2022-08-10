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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 11:45

اللواء باقري: القوات المسلحة الايرانية تدعم احتياجات القطاعات الاستراتيجية

اللواء باقري: القوات المسلحة الايرانية تدعم احتياجات القطاعات الاستراتيجية
جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء باقري خلال زيارته التفقدية اليوم الاربعاء لمعرض إمكانيات وزارة الدفاع في الإنتاج والاقتصاد المعرفي حيث تعرف عن كثب على مختلف اجنحة المعرض.

وقال: إن المنتجات والإنجازات المعرفية المعروضة هي نتاج الصناعات القوية في البلاد في مجال الدفاع ، والتي يمكن استخدامها في القطاعات الصناعية الأخرى في البلاد أيضًا.

واكد أن الصناعة الدفاعية تتحرك كصناعة رائدة ومستقبلية في ذروة التكنولوجيا ، وأضاف: هذه الصناعة ، من حيث الضرورة وتعدد الأوجه من حيث الأمن ، حققت تطورا متعدد الأوجه في مجالات العلوم البيولوجية والطبية والنووية والمواصلاتية والبرية والبحرية والجوية والسيبرانية والإلكترونية والكيميائية والهندسية وما إلى ذلك ، وهي بالتأكيد قادرة على دعم تقدم البلاد في مختلف المجالات.

وشدد اللواء باقري على أن القوات المسلحة ملتزمة بدعم احتياجات القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية للبلاد من خلال مراعاة جميع الخصائص الفنية والمعايير الصناعية وبأقل الاسعار ووفقاً لاحتياجات مختلف القطاعات.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، في إشارة إلى التعاون المتنامي والفعال لوزارة الدفاع مع مجموعات مثل صناعة السيارات والبتروكيماويات والنفط: يجب أن يواكب التقدم هذا التواصل والتفاعل الثنائي يومًا بعد يوم ، ونأمل أن يتقدم هذا التحرك في قطاعات أخرى من البلاد أيضًا.

واضاف: إن القوات المسلحة ترحب بالتعاون مع مختلف القطاعات الوطنية الاخرى ونأمل أن يتطور هذا التعاون يوما بعد يوم لنشهد التقدم الشامل في مختلف القطاعات بالبلاد.

ووصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة هذا المعرض بأنه خطوة في اتجاه تحقيق شعار العام "الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل" وقال: ان قدرات وزارة الدفاع المنجزة في الإنتاج والاقتصاد المعرفي ، على الرغم من الحظر الشامل ، مؤشر على الحد من التبعية وستكون قادرة بالتأكيد على الاستجابة لاحتياجات القطاعات في مختلف المجالات بالبلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1008459
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