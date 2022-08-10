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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 13:09

نيجيريا تشييع جثمان شهداء مسيرة عاشوراء

نيجيريا تشييع جثمان شهداء مسيرة عاشوراء
حيث أطلقت قوات الشرطة النيجيرية الرصاص الحي، وقنابل الغاز على المشاركين في مراسم العزاء الحسيني، لدى وصول المسيرة العاشورائية إلى مكان التجمع الختامي لها في مدينة زاريا، في محاولة لقمع المشاركين وتفريقهم، ما أدى إلى سقوط سبعة شهداء فضلًا عن عدد غير محدد من المصابين بجروح.

ويشارك أتباع ومحبّو أهل البيت عليهم السلام في هذه المجالس، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) في كل عام، رغم الضغوط التي يتعرضون لها على يد السلطات النيجيرية.
وقالت اخت الشهيد محسن بدماصي مسلمةعبد القادريعقوب: كان اخي محسن شخصا مهذبا ومدافعا عن الدين. لقد أكرمه الله بالشهادة، ونحن نفتخر بذالك.

بدورها قالت والدة الشهيد محمد سعيد يوسف حواء طاهر: خرج ابني إلى المسيرة وهو مريض. كانوا يمارسون عملية خدمة المشاركين عندما أتت الشرطة واطلقت النار عليهم، كما أخبرنا شهود عيان.

وقال والد الشهيد موسى الكاظم عمر موسى: كان دائما يتمنى الشهادة، ولقد تلقها الان. هو من يقف معى دائما ويساعدنى فى الأعمال. أسأل الله أن يحشره مع سيد الشهداء عليه السلام.

بدوره قال جد الشهيد محمد شهيد، طاهر بصير ياكاسى: رغم صغر سنه الا ان كل واحد في بلدتنا يحبه ويندب لفقده لأنه كان ولدا مطيعا. لقد استشهد أبوه عام 2015 اثر مجزرة زاريا.

ردود فعل منددة على مستوى البلاد تطالب بضرورة اعطاء كل مواطن حق العبادة والانتماء إلى منظمات وممارسة التجمعات السلميه كما منحه الدستور النيجيرى و طالب الكثيرون بمحاكمة مرتكبي جرائم القتل فى صفوف القوات الأمنية.
رقم : 1008468
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