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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 13:18

اليابان تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

اليابان تعلن تشكيل الحكومة الجديدة
تم تعيين ياسوكازو حمادة، الذي شغل هذا المنصب من 2008 إلى 2009، وزيرا للدفاع. وتم تعيين وزير الدفاع السابق نوبو كيشي مستشارا للأمن القومي لرئيس الوزراء. وأصبح ياسوتوشي نيشيمورا، الذي كان حتى الآن مسؤولا عن الإجراءات المضادة لفيروس كورونا وعمل في الماضي وزيرا للتنمية الاقتصادية، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، والوزير المسؤول عن التعاون الاقتصادي مع روسيا.

عينت رئيسة المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم سناء التكايشي وزيرة للأمن الاقتصادي. وسينتقل منصبها الآن إلى كويتشي هاجيودا، الذي شغل حتى الآن منصب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان. تم تعيين وزير الخارجية ووزير الدفاع الياباني السابق تارو كونو وزيرا للرقمنة.

وستؤول حقيبة وزير الداخلية والاتصالات إلى مينور تيرادا، الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء. سيتولى كاتسونوبو كاتو منصب وزير الصحة مرة أخرى.

وسيحتفظ وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ووزير المالية شونيتشي سوزوكي، والأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التعافي الاقتصادي دايشيرو ياماغيفا، والذي سيرأس أيضا مقر الاستجابة لفيروس كورونا وسيكون مسؤولا عن تعزيز الشركات الناشئة. كما ظل وزير أراضي الدولة والنقل والبنية التحتية والسياحة، تيتسو سايتو، في منصبه.

أصبح كويتشي تاني رئيس لجنة أمن الدولة ووزير الوقاية من الكوارث الطبيعية. تم تسليم منصب وزير العدل إلى ياسوهيرو هاناشي. وتم تعيين كيكو ناجاوكا وزيرة للتعليم في اليابان. وسيترأس تيتسو نومورا وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وسيتولى ناوكي أوكادا منصب وزير تكوين وتنمية المناطق. وزير البيئة أكيهيرو نيشيمورا.

في قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، احتفظ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، تارو آسو، والأمين العام للحزب توشيميتسو موتيجي، بمنصبيهما. خلال اليوم، سيتولى أعضاء الحكومة الجديدة مناصبهم بعد حفل التأكيد الذي أقامه إمبراطور اليابان ناروهيتو.
مصدر : وكالات
رقم : 1008469
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