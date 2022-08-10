الجيش السوري يعفي هذه الفئات من خدمة الإحتياط

واستنادا إلى الأمر الإداري رقم /16492-1/ اليوم الأربعاء الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينفذ مايلي:



ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة) باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء اعتباراً من تاريخ 2022/9/1م.



يسرح الضباط (الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة) الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء وتتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً بهذا الخصوص.



تنهى خدمة الضباط الأطباء أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارىء (عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية) وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية.