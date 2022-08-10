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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 15:22

زاخاروفا تتحدث عن "أمر فظيع" في الاتحاد الأوروبي

زاخاروفا تتحدث عن "أمر فظيع" في الاتحاد الأوروبي
وفي بيان لها، قالت زاخاروفا: "الوضع فظيع بكل بساطة، عندما أصيب أشخاص في الخارج، على أراضي دول الاتحاد الأوروبي، وتلقوا رعاية طبية هناك... والآن هم ببساطة محرومون من فرصة الحفاظ على أي اتصالات إنسانية".

وأضافت زاخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي قيدت مرارا دخول الروس الذين حصلوا على تأشيرات دخول.

وتعليقا على دعوات بعض المسئولين الأوروبيين لوقف إصدار التأشيرات للروس، قالت زاخاروفا إن دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لالتزاماتها الخاصة، ليس لها الحق في تقييد إصدار التأشيرات لأي مجموعة من الأشخاص على أساس جنسيتهم.

من ناحية أخرى، قالت وكيلة وزارة السياحة الروسية زارينا دوجوزوفا إن صناعة السياحة في شبه جزيرة القرم تعمل كالمعتاد والوضع في المنتجعات هادئ.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس": "وفقا للحكومة الإقليمية، لم يصب السائحون بأذى في الحادث الذي وقع في شبه جزيرة القرم، حيث وقع الحادث خارج منطقة المنتجع".

وأضافت: "نحن على اتصال دائم بزملائنا. الوضع في منتجعات القرم الآن هادئ، والبنية التحتية مستمرة في العمل كالمعتاد".

وفي وقت سابق، قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف إن شخصا قتل نتيجة حالة الطوارئ عندما انفجر بعض ذخيرة الطيران في مطار ساكي بالقرب من نوفوفيودوروفكا في شبه جزيرة القرم يوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الإقليمية عن وقوع تسعة إصابات ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجارات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يكن هناك "تأثير نيران" على موقع تخزين الذخيرة.
رقم : 1008479
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