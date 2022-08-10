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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 16:07

أنباء عن زيارة قريبة لرئيس وزراء الإحتلال إلى المغرب

أنباء عن زيارة قريبة لرئيس وزراء الإحتلال إلى المغرب
ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" هذا الخبر عن مصادر دبلوماسية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستعد لزيارة المغرب قبيل الانتخابات، وذلك للتحضير “لعقد مؤتمر بين رؤساء الدول التي وقعت اتفاقيات السلام مع إسرائيل”، بحسب تعبيرها.

وفيما رفض مصدر مسؤول في خارجية الاحتلال التعليق على النبأ، أكدت الصحيفة وجود “تحضير على أعلى مستوى من أجل عقد قمة تجمع الدول المشاركة في مخطط السلام”.

وأوضحت في هذا السياق أن “المؤتمر يأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية”، بحسب تعبيرها،

كما ذُكر أن “المؤتمر الذي تخطط له تل أبيب سيكون مختلفا عن منتدى النقب، الذي نظمته تل أبيب منذ أشهر عديدة والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط”، وأنه سيكون على أعلى مستوى.

يشار إلى أن هذه الزيارة المحتملة للمغرب تأتي “بعد أيام قليلة من زيارة كل من جدعون سار، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، وعيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي، وأفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال، ويعقوب شبتاي، المفتش العام لشرطة الاحتلال”.

علاوة على ذلك، بحسب صحيفة “هسبريس”، كان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد تلقى “دعوة لزيارة الكيان الإسرائيلي في شهر سبتمبر المقبل".
مصدر : وكالات
رقم : 1008481
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