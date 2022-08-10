الصدر يطالب القضاء بحل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات

كما طالب السيد مقتدى الصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة.



وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها السيد مقتدى الصدر على حسابه عبر منصة تويتر حيث قال فيها: "ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب إلى البرلمان. بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك ومن هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدة عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".