ضبط سفينة تهرب الوقود الإيراني بالخليج الفارسي

وأوضح "مجتبى قهرماني" في تصريح اليوم الأربعاء، أن خفر سواحل جزيرة "قشم" الواقعة بالخليج الفارسي تمكنوا من تحديد سفينة " لنتش" بالحدود المائية للبلاد تحمل 277 ألف لتر من الوقود المهرب.



وأشار أن المهربين كانوا ينوون نقل الحمولة إلى إحدى الدول المطلة على الخليج الفارسي، حيث تم إحباط العملية بعد رصد استخباري وفي إطار تعاون وتنسيق مع خفر السواحل.



وأكد رئيس المحكمة اعتقال طاقم السفينة المكون من 12 فردا، حيث لايزالون قيد الاعتقال حتى اكتمال سير التحقيقات، لافتا إلى أن سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال (الدولار=264 ألف ريال).