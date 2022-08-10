العدوان والحصار سبب رئيسي لسوء التغذية الحاد باليمن

وأوضح المروني بان اعداد الأطفال الذي استقبلتهم اقسام ووحدات معالجة سوء التغذية بأمانة العاصمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 م بلغت 109343حالة.



وأضاف المروني بان حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بدون مضاعفات بلغت 94 حالة فيما بلغت الحالات الوخيمة مع المضاعفات 4 حالات و بلغت حالات سوء التغذية الحاد المتوسط 68 حالة.



وبين المروني بان عدد الأطفال الذي تم معالجتهم في اقسام الرقود سوء تغذية حاد وخيم مع المضاعفات بلغت 457 حالة واستقبلت وحدة معالجة سوء التغذية سوء التغذية الحاد الوخيم بدون مضاعفات 5.328 حالة.



وأشار بان حالات سوء التغذية التي تم معالجتهم وشفيت بلغت 16579 حالة بينما توفيت سبع حالات اثناء المعالجة بأقسام الرقود.



موضحاً بان عدد الأطفال الذي تم اعطائهم مكملات المغذيات الدقيقة حوالي 86.806 طفل.



وبين المروني بانه تم معالجة 20.213 من الأمهات الحوامل والمرضعات من حالات سوء التغذية وتم إعطاء حبوب الحديد والفولات لأكثر من 32.872 حامل ومرضعة.