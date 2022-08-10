رئيس منظمة الفضاء الإيرانية يكشف مراحل تصميم وإطلاق قمر خيام

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي عقده "سالاريه" اليوم الأربعاء في قاعدة الاستشراف والعمليات التابعة للقمر الصناعي الإيراني خيام؛ منوها أن القمر وضع في مدار الأرض بنجاح.



ولفت أن جميع الأقمار الصناعية الإيرانية التي أطلقت لحد اليوم، هي إيرانية بامتياز، لكن قمر "خيام" شكل حدثا جديدا على هذا الصعيد.



وبين مساعد وزير الاتصالات الإيراني أن: عملية التصميم النظري لهذا القمر الصناعي جرت بواسطة المختصين الإيرانيين، كما أشرف علماؤنا على جميع مراحل التطبيق، بما يشمل تصميم



وإنتاج والتدقيق في مستندات الاختبارات للقمر الصناعي خيام، خطوة بخطوة، وصولا إلى مرحلة استلام القمر ووضعه على الصاروخ الناقل في قاعدة بايكونور بجمهورية كازاخستان.



وأكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أيضا، على أن قمر خيام هو لأغراض الاستشعار عن بعد وقد صمم لإرسال تأشيرات واستلام تعليمات تتعلق بقضايا مختلفة مثل الكوارث الطبيعية والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة؛ نافيا كافة الشائعات التي روجت لوجود أهداف تجسسية وراء إطلاقه.