الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 18:19

مجلس القضاء الأعلى ردا على الصدر: لا صلاحية لنا بحل البرلمان

مجلس القضاء الأعلى ردا على الصدر: لا صلاحية لنا بحل البرلمان
وذكر القضاء في توضيح اصدره بتاريخ 22-3-2022 ان “العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور وان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

واضاف: “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، مجلس القضاء الاعلى بحل مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1008503
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
10 آب 2022
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
10 آب 2022
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
10 آب 2022
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
9 آب 2022
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
9 آب 2022
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
9 آب 2022
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
9 آب 2022
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
8 آب 2022
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
8 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
8 آب 2022
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
8 آب 2022
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية
8 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي