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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 20:11

العراق والإتحاد الأوروبي يبحثان "محاربة داعش"

العراق والإتحاد الأوروبي يبحثان "محاربة داعش"
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي،"جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتأكيد على استمرار التعاون البنّاء بين العراق والمجتمع الدولي".

واضاف ان "الأعرجي أكد لسفير الاتحاد الأوربي، استقرار الأوضاع الأمنية في العراق مع استمرار جهود القوات الأمنية في محاربة داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية مستمرة بأداء واجباتها بعيدا عن أي سجال سياسي، وأن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية وتأمينها، استنادا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وفيما يتعلق بمخيم الهول، أوضح الأعرجي أن "فقدان السيطرة على المتواجدين داخل المخيم سيشكل خطرا على العراق والعالم".

كما أكد الأعرجي، "حرص العراق على عدم إجبار اللاجئين العراقيين في أوربا المرفوضة طلباتهم، إلا وفق مبدأ العودة الطوعية وتوفر الظروف المناسبة"، مشيرا إلى أن "العراق حريص على حماية أبنائه واحتضانهم ورعايتهم أينما كانوا،مع استمراره بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في مكافحة تهريب اللاجئين"، معربا عن "ترحيب العراق بأي تعاون مع الاتحاد الأوربي في كافة المجالات، وبالأخص مجال الأمن السيبراني"، مبينا أن "العراق لايريد الضغط على الحريات بقدر الحفاظ على أمن البلد واستقراره".

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوربي، "أهمية دور العراق في الشرق الأوسط والعالم"، مشيرا إلى "استمرار الاتحاد الأوربي بالتعاون مع العراق في مجال مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، مثنيا على "جهود العراق في معالجة أزمة اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا، وحرص الحكومة العراقية على اتخاذ الإجراءات السريعة التي أثمرت عن إعادتهم إلى بلدهم، ومنع تحويل المشكلة إلى أزمة إنسانية"، مشيدا "بأجراءات العودة الطوعية من مخيم الهول إلى العراق"، مؤكدا "استمرار دعم الاتحاد الأوربي للعراق، في كافة المجالات".
مصدر : وكالات
رقم : 1008529
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