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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 20:12
الصحة اللبنانية : 1675 إصابة كورونا جديدة و 4 حالات وفاة
تسجيل “1675 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1191206، كما تم تسجيل 4حالات وفاة “.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1008531
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