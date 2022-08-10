?>?> الشيخ قاسم : مجاهدو شهداء الأقصى هم من نبع العزة في فلسطين - اسلام تايمز أحدث العناوين : مظاهرات منددة بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في ايران روسيا تبدي موقفها من حرب اليمن أميرعبداللهيان: نقلنا رسالتنا إلى أميركا عبر الأوروبيين ارتفاع حصيلة القتلى بهجوم في مالي إلى 42 جنديا الجيش السوري يعلن مقتل مجموعات ارهابية انغماسية في ريف ادلب 'الاطار التنسيقي' يدعو إلى الإسراع في حسم مرشح الرئاسة لتشكيل الحكومة تصعيد جديد بين قوات المرتزقة في شبوة اليمنية الشيخ قاسم : مجاهدو شهداء الأقصى هم من نبع العزة في فلسطين الصحة اللبنانية : 1675 إصابة كورونا جديدة و 4 حالات وفاة العراق والإتحاد الأوروبي يبحثان "محاربة داعش" English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 11 August 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا لبنان 0 الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 20:43الشيخ قاسم : مجاهدو شهداء الأقصى هم من نبع العزة في فلسطين وقال الشيخ قاسم على “تويتر” إن مجاهدي شهداءِ الأقصى هم من نبعِ العزةِ في فلسطين، ووجه “تحيةً إلى أمِّ إبراهيم التي شَمخت معَ أمهاتِ الشهداءِ ووَجهت ضربةً موجعةً بموقفِها إلى الصهاينةِ الجبناء”. مصدر : موقع المنار رقم : 1008534 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘ 10 آب 2022 استمرار الصراع الإماراتي - 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