الشيخ قاسم : مجاهدو شهداء الأقصى هم من نبع العزة في فلسطين

وقال الشيخ قاسم على “تويتر” إن مجاهدي شهداءِ الأقصى هم من نبعِ العزةِ في فلسطين، ووجه “تحيةً إلى أمِّ إبراهيم التي شَمخت معَ أمهاتِ الشهداءِ ووَجهت ضربةً موجعةً بموقفِها إلى الصهاينةِ الجبناء”.