روسيا تبدي موقفها من حرب اليمن

وبدأ عبدالسلام رئيس الوفد اليمني المفاوض زيارة رسمية الى موسكو بدعوة رسمية.



لقاء عبدالسلام وبوغدانوف، أكد على إيلاء الاهتمام لآفاق تحقيق تسوية سلمية شاملة للحرب على اليمن ومعالجة الملف الإنساني.