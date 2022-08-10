?>?> روسيا تبدي موقفها من حرب اليمن - اسلام تايمز
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الأربعاء 10 آب 2022 ساعة 21:49

روسيا تبدي موقفها من حرب اليمن

روسيا تبدي موقفها من حرب اليمن
وبدأ عبدالسلام رئيس الوفد اليمني المفاوض زيارة رسمية الى موسكو بدعوة رسمية.

لقاء عبدالسلام وبوغدانوف، أكد على إيلاء الاهتمام لآفاق تحقيق تسوية سلمية شاملة للحرب على اليمن ومعالجة الملف الإنساني.
مصدر : وكالات
رقم : 1008545
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