مظاهرات منددة بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في ايران

وأعرب المشاركون عن استنكارهم لجرائم الكيان الصهيوني “القاتل” للأطفال والابرياء، ورفعوا شعارات “الموت لأمريكا ولإسرائيل” و”هيهات منا الذلة”، مشددين على ان فلسطين ليست وحيدة في الميدان.