موسكو: كييف تخطط لإرسال عناصر من جهاز الأمن إلى خاركيف

وقال ميزينتسيف في إحاطة : "من المعروف، أن نظام كييف يخطط في المستقبل القريب، بحجة البحث المزعوم عن مراقبي الضربات الجوية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، لإرسال مجموعة من أفراد جهاز الأمن وغيره من أجهزة إنفاذ القانون إلى خاركيف لإجراء عملية عقابية أخرى واسعة النطاق لتحديد المواطنين الموالين لروسيا واتهامهم اللاحق "بالتعاون".



وأوضح أنه كمبرر لاعتقال سكان المدينة، يعتزم أفراد جهاز الأمن استخدام سجل المكالمات والرسائل النصية القصيرة الموجودة في الهواتف للأرقام والمراسلات الروسية.



وأردف الجنرال : "سيتعرض المواطنون المحتجزون للتهديدات بالعنف الجسدي ضد أفراد أسرهم، والعنف والتعذيب، كما كان قد حدث في أوديسا، ونيكولاييف، وسلافيانسك، وسومي، وتشيرنيغوف، وفي عدد من البلدات الأخرى".



اعلنت القوات المسلحة الروسية، في 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وأكدت في 25 آذار/مارس الماضي، أنها أكملت المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.