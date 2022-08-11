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الخميس 11 آب 2022 ساعة 08:51

رئيسي: إيران ترفض اي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة

رئيسي: إيران ترفض اي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة
اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مساء الاربعاء، ان ايران ترفض أي نوع من التغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة، معلنا استعداد ايران لاستخدام كل امكاناتها لإرساء السلام والاستقرار في منطقة القوقاز وتحقيق التنمية فيها.

وردا على اتصال هاتفي لرئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، وصف آية الله ابراهيم رئيسي العلاقات بين البلدين بالتاريخية والعميقة، مؤكدا ضرورة التخطيط لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي المستدام بين طهران ويريفان.

وأشار رئيسي الى الاشتباكات الاخيرة في منطقة القوقاز، وقال: إن التزام الموقعين على بيان وقف إطلاق النار الثلاثي بأحكامه وحل القضايا المتبقية من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية هو أفضل طريق لإحلال السلام والأمن في منطقة القوقاز.

ولفت الرئيس الايراني إلى التصريحات الاستراتيجية لقائد الثورة في الاجتماع الأخير مع رئيسي روسيا وتركيا بشأن حساسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه حدودها في منطقة القوقاز ومواجهة أي محاولة لتغييرها، قائلاك: إن إيران ترفض أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة وهي مستعدة لاستخدام كل طاقاتها لإرساء السلام والاستقرار في منطقة القوقاز ونموها وتطورها.

من جانبه قدم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في هذا الاتصال الهاتفي شرحا مفصلاً عن الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان.

كما أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن ارتياحه لتطور العلاقات بين طهران ويريفان، وأكد استعداد بلاده لتسهيل عبور البضائع بين البلدين وزيادة التعاون في مجالات البنية التحتية كالطرق والطاقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1008597
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