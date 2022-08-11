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الخميس 11 آب 2022 ساعة 09:23

إيران تبدأ دراسة مقترحات منسق الاتحاد الأوروبي

إيران تبدأ دراسة مقترحات منسق الاتحاد الأوروبي
أفاد مصدر صحفي أنه لم يتم عقد أي اجتماع رفيع المستوى حتى الآن لدراسة مقترحات منسق الاتحاد الأوروبي في طهران ، ووفقًا للإجراء المعتاد ، وبعد الانتهاء من عملية البحث والدراسة التي يجريها الخبراء، فإن النتائج الأولية للملخص النهائي سيتم تقديمه إلى مستويات صنع القرار ذات الصلة.

وأضاف الموقع أنه فور عودة الوفد الإيراني المفاوض من فيينا، بدأت عملية دراسة المقترحات التي طرحها منسق الاتحاد الأوروبي على مستوى الخبراء وما زالت مستمرة.

وسبق أن أعلن أن وفود الدول المعنية في مفاوضات فيينا ستبحث المقترحات التي قدمها "إنريكي مورا" حول بعض القضايا في العواصم.

وبحسب التقارير الواردة، لم يتم عقد أي اجتماع رفيع المستوى حتى الآن لدراسة مقترحات منسق الاتحاد الأوروبي في طهران، ووفقًا للإجراء المعتاد، وبعد الانتهاء من عملية البحث والدراسة التي يجريها الخبراء، فإن النتائج الأولية للملخص النهائي سيتم تقديمه إلى مستويات صنع القرار ذات الصلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1008600
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