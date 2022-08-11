الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 آب 2022 ساعة 10:04

أوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا

أوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا
وأعربت سويسرا الدولة المحايدة تقليديا، منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، استعدادها لتقديم المساعدة الدبلوماسية والقيام بدور الوساطة.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الأربعاء أن كييف طلبت تفويض سويسرا مهمة "القوة الحامية" لمصالحها في روسيا، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة "لوزيرنر تسايتونغ".

ولفتت الخارجية الأوكرانية إلى أن تفويض "القوة الحامية" يسمح للدول بـ"الإبقاء على علاقات منخفضة المستوى وتوفير الحماية القنصلية لمواطني الدولة المعنية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم الخارجية الأوكرانية "استكمال المفاوضات" بهذا الشأن، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل باعتبار أن "السرية عنصر أساسي" لإنجاح هذا المسعى، مشددة في نفس الوقت أنه "كي يدخل تفويض القوة الحامية حيز التنفيذ، يتعين على روسيا أن تعطي موافقتها".

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية في هذا السياق إلى أن الأمر قد لا يكون سهلا لأن بيرن سبق أن أثارت غضب موسكو "بتماشيها مع قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، حيث تساءلت حينها إن كان لا يزال من الممكن اعتبار سويسرا محايدة".

يشار إلى أن سويسرا لديها "تقليد طويل في التصرف كقوة حامية، حيث لعبت هذا الدور خلال الحرب الفرنسية البروسية بين عامي 1870 و1871".
مصدر : وكالات
رقم : 1008608
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
10 آب 2022
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
10 آب 2022
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
10 آب 2022
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
10 آب 2022
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
9 آب 2022
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
9 آب 2022
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
9 آب 2022
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
9 آب 2022
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
8 آب 2022
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
8 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
8 آب 2022
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
8 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟