الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 آب 2022 ساعة 10:09

اليمن.. محافظ شبوة يحذر من استهداف المدنيين نتيجة صراع فصائل الاحتلال

اليمن.. محافظ شبوة يحذر من استهداف المدنيين نتيجة صراع فصائل الاحتلال
وقال محافظ شبوة ،في بيان له أمس الأربعاء "إن سقوط عدد من أبناء شبوة المدنيين خلال اليومين الماضيين نتيجة اشتباكات فصائل الاحتلال جرائم لا يمكن التغاضي عنها."

وأضاف أن المدنيين في شبوة باتوا يعيشون اليوم كوقود وضحايا للصراع والمعارك الدائرة في عتق، مؤكدا أن المليشيات في شبوة هدفها زرع الفتنة والسيطرة على موانئ وحقول النفط في المحافظة.

أكد المحافظ العولقي أن المهمة الأساسية التي ينبغي على أبناء شبوة واليمن عموما، التركيز عليها هي الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم قبول التدخل من أي قوى خارجية في شؤون اليمن، داعيا الجميع لوقف الاقتتال كون هذه المعارك لا تخدم سوى أعداء الوطن.
رقم : 1008613
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
10 آب 2022
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
10 آب 2022
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
10 آب 2022
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
10 آب 2022
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
9 آب 2022
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
9 آب 2022
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
9 آب 2022
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
9 آب 2022
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
8 آب 2022
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
8 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
8 آب 2022
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
8 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟