اليمن.. محافظ شبوة يحذر من استهداف المدنيين نتيجة صراع فصائل الاحتلال

وقال محافظ شبوة ،في بيان له أمس الأربعاء "إن سقوط عدد من أبناء شبوة المدنيين خلال اليومين الماضيين نتيجة اشتباكات فصائل الاحتلال جرائم لا يمكن التغاضي عنها."



وأضاف أن المدنيين في شبوة باتوا يعيشون اليوم كوقود وضحايا للصراع والمعارك الدائرة في عتق، مؤكدا أن المليشيات في شبوة هدفها زرع الفتنة والسيطرة على موانئ وحقول النفط في المحافظة.



أكد المحافظ العولقي أن المهمة الأساسية التي ينبغي على أبناء شبوة واليمن عموما، التركيز عليها هي الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم قبول التدخل من أي قوى خارجية في شؤون اليمن، داعيا الجميع لوقف الاقتتال كون هذه المعارك لا تخدم سوى أعداء الوطن.