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الخميس 11 آب 2022 ساعة 10:50

اللجنة السورية الكورية تبحث إعادة تأهيل شركات الصناعات الهندسية

اللجنة السورية الكورية تبحث إعادة تأهيل شركات الصناعات الهندسية
اللجنة ناقشت خلال اجتماعها برئاسة وزير الصناعة زياد صباغ والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق كيم هاي ريونغ الحالة الراهنة لشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المطروحة للاستثمار وتم الاتفاق على رسم خارطة طريق للتعاون المشترك بين البلدين والاطلاع ميدانياً على وضع الشركات الفني والقانوني لسبر احتياجاتها من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج لإعادة إقلاعها إنتاجياً من جديد.

حضر اجتماع اللجنة عن الجانب السوري معاون وزير الصناعة أيمن خوري ومدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله النعمة والمدير الفني والإنتاجي مهند جركس والمديرون المعنيون في المؤسسة الهندسية وعن الجانب الكوري المستشار السياسي والاقتصادي في السفارة تشوي تشانغ هو ووضاح كيال مدير الشركة السورية الكورية للتقنيات.

وكان وزير الصناعة والقائم بالأعمال اتفقا خلال لقائهما في الثاني من الشهر الجاري على تشكيل هذه اللجنة لوضع المبادئ الأولية لمجالات التعاون الصناعي المشترك ومتابعة التعاون والتنسيق وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.
مصدر : وكالات
رقم : 1008621
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