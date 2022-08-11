الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 آب 2022 ساعة 10:53

مصادر يمنية: 158 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصادر يمنية: 158 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر عسكري أن خروق العدوان تمثلت في 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد 8 خروق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الروضة بمحافظة مأرب، وفي الشرفة بنجران وعلى منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل 3 خروق لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في منطقة البقعاع بنجران وفي شرق مزرعة مستور وغرب مزرعة سراج بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

ولفت إلى أنه تم رصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 94 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أن الخروقات شملت 21 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حرض وبني حسن بمحافظة حجة، واستهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق وشمال شرق حيس وفي الكمب القديم وجبل تويلق بجيزان، إلى جانب قصف بعدد من قذائف الهاون باتجاه مواقع الجيش واللجان في مقبنة بمحافظة تعز.
مصدر : وكالات
رقم : 1008622
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
10 آب 2022
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
10 آب 2022
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟
10 آب 2022
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
جولة جديدة من الجرائم الصهيونية خوفاً من تصاعد قوة حركة الجهاد الإسلامي
10 آب 2022
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
سعي آل خليفة للحد من إقامة مراسم شهر محرم
9 آب 2022
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
حرب الأيام الثلاثة كشفت زوال الكيان الصهيوني
9 آب 2022
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
الرعب یعصف بـ‘‘تل أبيب‘‘ بالتزامن مع وجود قادة الجهاد الإسلامي في طهران
9 آب 2022
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
مراسم محرم في جمهورية أذربيجان في ظل القيود الدينية
9 آب 2022
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
الرئيس الإيراني يشارك في مراسم عزاء يوم عاشوراء
8 آب 2022
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
لماذا هاجم الکيان الصهيوني قطاع غزة؟
8 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة التاسع من محرم
8 آب 2022
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
قاليباف: الروح المناوئة للصهيونية تنتشر باضطراد بين الشعوب الإسلامية
8 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاحتلال واختطاف الاطفال.. كيف تتعامل تل أبيب مع الأطفال الفلسطينيين؟
فورين بوليسي: قضية خاشقجي ندبة دائمة على سمعة أمريكا في المحاربة من أجل الديمقراطية والحرية
حركة الجهاد الإسلامي حققت انتصاراً كبيراً.. القدرة الصاروخية لحركات المقاومة تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘
استمرار الصراع الإماراتي - السعودي في جنوب اليمن.. ماهي التداعيات لذلك؟