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الخميس 11 آب 2022 ساعة 11:52

النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل ويقتادها إلى قبالة جيزان

النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل ويقتادها إلى قبالة جيزان
وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، في بيان صحفي إنه "‏في خرق جديد للهدنة المؤقتة تحالف العدوان بقيادة أمريكا يحتجز سفينة الديزل (سيمفوني) رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

وأشار المتوكل إلى أن الممثل الأممي في اليمن هانس جروندبرغ "لم يلتزم بإزالة العراقيل والإيفاء بإدخال السفن المتفق عليها, رغم علمه المسبق بأن الاحتجاز يترتب عليه غرامات تأخير يتكبدها المواطنون".

وأرفق متحدث شركة النفط مع البيان نسخة من تصريح الأمم المتحدة لسفينة الديزل (سيمفوني) التي خضعت للتفتيش في جيبوتي بموجب آليات الأمم المتحدة.

وبذلك يرتفع عدد السفن التي يحتجزها العدوان حالياً ثلاث سفن وقود منها اثنتين بنزين وواحدة ديزل.

وكان تحالف العدوان السعودي الأمريكي احتجز سفينة البنزين (سي هارت) في الأيام الأولى لتجديد الهدنة بعد التمديد الأخير وعقب التزام المبعوث الأممي بإزالة العراقيل والايفاء الكلي ببنود الاتفاق لضمان انتظام تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة.

وكان الممثل الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ قد أكد، في 2 أغسطس الحالي، أن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين "يتضمن التزاماً بتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1008630
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