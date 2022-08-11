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الخميس 11 آب 2022 ساعة 12:14

الأدميرال إيراني: التعامل مع الدول المستقلة أحد أهداف القوة البحرية للجيش

الأدميرال إيراني: التعامل مع الدول المستقلة أحد أهداف القوة البحرية للجيش
وأشار الادميرال ايراني خلال لقائه سفير بنغلادش في ايران "غوسال اعظم ساركار"، في مقر قيادة القوة البحرية للجيش الايراني، الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة، قائلا: ايلاء المزيد من الاهتمام والتعامل مع القوات البحرية في الدول التي تتعرض للظلم وتسلك مسار التنمية بشكل جيد بمعنى اخر انها تعتمد على نفسها يعد احد اهداف القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار قائد القوة البحرية بالجيش الايراني الى التعاون العسكري بين البلدين باعتباره احد العوامل الاساسية لتنمية العلاقات في مختلف المجالات، موضحا: ان الدول التي تسلك مسار التقدم والازدهار تواجه عدوا مشتركا وبإمكان هذه الدول من خلال وقوفها الى جانب بعضها البعض لاسيما في المجال الامني، ان تؤدي دورا مؤثرا في تنمية بلدانها في مختلف المجالات .

كما تطرق الادميرال ايراني الى مزايا تنمية التعاون العسكري المشترك بين البلدين، قائلا: ان التعاطي وتبادل الخبرات خاصة في مجال التدريب يساهم في تطوير القوات البحرية في كلا البلدين.

من جانبه أشار سفير بنغلادش في طهران الى العلاقات التاريخية والتقليدية بين البلدين، قائلا: تعزيز العلاقات والمشاركة في المجالات المختلفة نظرا للسواحل التي يمتلكها كلا البلدين وكذلك تطوير الاقتصاد البحري يعد احد خطط دولة بنغلادش.
رقم : 1008636
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