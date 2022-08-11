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الخميس 11 آب 2022 ساعة 12:48

إسبانيا تطلق مشروعا لاستيراد الحبوب الأوكرانية بالقطار

إسبانيا تطلق مشروعا لاستيراد الحبوب الأوكرانية بالقطار
وقالت وزارة النقل الإسبانية إن قطار "رينفي" للشحن "يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا" غادر مدريد مساء الثلاثاء كجزء من المشروع الإسباني متوجها إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.

وسيقطع 2400 كيلومتر إلى خيلم حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر.

وأضافت الوزارة: "هذا مشروع تجريبي... لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة".

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا "في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية".
مصدر : وكالات
رقم : 1008639
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