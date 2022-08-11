وكتب المتحدث باسم الحكومة الايرانية على حسابه في تويتر، "الصناعة المستديمة للقمر الصناعي خيام تمت بنجاح ".



واضاف، ستستفيد الشركات المعرفية الايرانية في مختلف المجالات من الصور والبيانات التي يرسلها القمر الصناعي خيام.



يذكر ان القمر الصناعي خيام المملوك للجمهورية الاسلامية الايرانية والذي أرسل الى الفضاء قبل ايام تمت صناعته في مشروع مشترك حيث تبنت منظمة الفضاء الايرانية عملية تصميمه فيما تولت شركات روسية بارزة في هذا المجال عملية تصنيعه.



وتم اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" صباح اول امس الثلاثاء بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للاقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.