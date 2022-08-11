المغرب تعتقل داعشي متورط في التخطيط والإعداد لعمل إرهابي

اسلام تايمز (المغرب)- تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة، اليوم الخميس، من القبض على إرهابي داعشي؛ للاشتباه في تورطه بالتخطيط والإعداد لتنفيذ عمل إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام.