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الخميس 11 آب 2022 ساعة 18:05

مذكرات حقوقية لجهات دولية تدعو لملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته

مذكرات حقوقية لجهات دولية تدعو لملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته
وأشارت المؤسسة إلى أن الاحتلال يستبيح الدم الفلسطيني، ويقترف مزيداً من جرائم القتل العمد، مع الاستهتار الواضح بأرواح المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، من خلال إعدام العشرات ميدانيًّا، وشنّ عدوان قتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وقد وجهت المؤسسة مذكراتها إلى ممثلي أكثر من 200 بعثة دبلوماسية في الأمم المتحدة، والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ومقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

ودعت (شاهد) في مذكراتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المطبق منذ أكثر من 16 عاماً، والتشديد على دعم الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره، ووقف استهداف المدنيين، وتوفير الحماية لهم، وتحمّل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها، والوفاء بالتزاماتها، من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للحفاظ على القيم الدولية.

وارتكبت قوات الاحتلال مطلع الأسبوع عدوانا همجيا على قطاع غزة، استشهد خلالها 46 مواطنا منهم نساء وأطفال، ودمرت عشرات المنازل وتضررت مئات المنازل.
مصدر : وكالات
رقم : 1008673
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