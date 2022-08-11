أثبتم أن كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب

وأكد سماحة قائد الثورة على ضرورة حفاظ كافة الفصائل الفلسطينية على وحدتها، مشدداً أن: العدو الغاصب نحو الأفول والمقاومة الفلسطينية تتصاعد بقوة.



ومما يلي نص الرسالة:



بسم الله الرحمن الرحيم



الأخ المجاهد سعادة السيد زياد النخالة دام توفيقه



تلقيت رسالتك الوقورة والباعثة على الأمل.. جزاكم الله خيراً وقرب النصر النهائي للشعب الفلسطيني الأبي والمظلوم.



قد ضاعفت الأحداث الأخيرة من عزة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ورفعت مكانة الجهاد الإسلامي في نضال المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني.



إنكم و من خلال مقاومتكم الشجاعة استطعتم من تفنيد الاستراتيجة الخادعة للكيان الصهيوني.



لقد أثبتتم أن كل جزء من مجموعة المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب.



أنتم ومن خلال ربط الجهاد في غزة مع الضفة، وكذلك دعم الفصائل المقاومة الأخرى لحركة الجهاد، إستطعتم من التباهي بوحدة جهاد الشعب الفلسطيني ضد العدو الشرير والمخادع.



على جميع الفصائل الفلسطينية في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية أن توظف كافة جهودها لحفظ هذه الوحدة.



العدو الغاصب يضعف والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة، ولا حول ولا قوة إلا الله.. نحن ما زلنا معكم. السلام عليكم والعهود بحالها.. .