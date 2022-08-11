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الخميس 11 آب 2022 ساعة 18:10

القوات المسلحة اليمنية: جاهزون لأي تصعيد

القوات المسلحة اليمنية: جاهزون لأي تصعيد
وقال سريع في تغريدة عقب حضوره العرض العسكري الذي اقيم اليوم بمناسبة تخرج دفعة من وحدات الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء (حضورنا العرض العسكري لوحدات الشرطة العسكرية صباح اليوم في العاصمة صنعاء لنقول للإعداء أننا جاهزون وحاضرون لأي تصعيد او أي شيء يحدث من جانبهم والقادم أعظم بقوة الله).

وشهد ميدان الكلية الحربية اليوم عرضاً عسكرياً مهيباً لخريجي دفعة "ولينصرن الله من ينصره" من وحدات الشرطة العسكرية.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والفريق جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن ووزيرا الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإعلام ضيف الله الشامي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن المداني وقيادات عسكرية وأمنية ومدراء الكليات والدوائر العسكرية.
رقم : 1008675
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